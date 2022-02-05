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Öğrenciler yarıyıl tatilinin son günlerinde de Cıbıltepe'de kayak yaptı

05.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler yarıyıl tatilinin son günlerinde de Cıbıltepe'de kayak yaptı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son günlerinde de öğrenciler ile ailelerini ağırladı.

Kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığı kayak merkezine Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, çocuklarıyla kayak, snowboard yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Antalya'dan tatil için gelen Sunay Coşkun, AA muhabirine, "Oğlumla kayak yapıyoruz, 2 yıldır buraya geliyoruz. Burayı çok sevdik ve hep gelmeyi planlıyoruz. Burası bence dünyadaki en güzel yerlerden biri. Pistler, ormanlar çok güzel, ne kadar ayaz, rüzgar, soğuk olursa olsun ağaçların arasına kaydığımız için bundan hiç etkilenmiyoruz." dedi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş da tatil döneminde yüzde 100 yoğunluk yaşadıklarını aktardı.

Yarıyıl tatilini kazasız ve yoğun bir ilgiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taş, "Tatilin son iki günü olması dolayısıyla misafirlerimiz kayağın keyfini yaşıyor. Sarıkamış'a ilgi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

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