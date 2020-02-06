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Öğrenciler yaşadıkları şehri yakından tanıyacak

SİVAS HABERLERİ  | 06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta öğretmenlerin derslerini okul dışı mekanlarda yaparak, daha kalıcı bir şekilde öğrencilere aktarmasına imkan sağlayacak "Okulum Sivas" kitabı ile öğrencilerin kenti her yönüyle tanımalarına kaynak oluşturacak olan "Şehrimiz Sivas" isimli kitaplar hazırlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kitapları hazırlayan öğretmenlerle birlikte Vali Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.Kitapların içeriği hakkında Vali Ayhan’ı bilgilendiren İl Müdürü Savaşçı, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okul Dışı Öğrenme Projesi" kapsamında hazırlanan "Okulum Sivas" kitabı ile doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim merkezlerinin ders müfredatıyla ilişkilendirilmesinin, bu mekanların okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçen "Şehrimiz" dersi müfredatı kapsamında oluşturulan "Şehrimiz Sivas" kitabı ile ise öğrencilere seçmeli ders olarak 72 saatlik "Şehrimiz" dersi verileceğini belirten İl Müdürü Savaşçı, bu ders için de "Şehrimiz Sivas" kitabının hazırlandığını ifade etti.Sivas’ın geçmişten bugüne yaşam hikayesinin sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihsel açıdan değerlendirildiği kitapta, şehir yaşantısı, şehrin sahip olduğu imkan ve olanaklar, sahip olunan doğal kaynaklar, iletişim, ulaşım gibi birçok konunun yer aldığının altını çizen İl Müdürü Savaşçı, ilk iki ünitesindeki öğretim materyalleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitabın diğer ünitelerinin ise Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığının altını çizdi.Önemli bir kaynakİl Müdürü Savaşçı, "Şehirlerin Hikayesi", "Şehirde Yaşam", "Şehrimi Tanıyorum", "Şehrim Çalışıyor", "Şehrimde Ben" ünitelerinden oluşan kitapta şehrin sahip olduğu, tüm imkan ve olanakların detaylı bir şekilde anlatıldığı belirterek; "Şehrimiz Sivas kitabı, öğrencilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları ve anlamlandırabilmeleri için önemli bir kaynak niteliğinde” dedi.Her iki kitabın da hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Vali Salih Ayhan ise "Okulum Sivas" ve "Şehrimiz Sivas" kitaplarının öğrencilerin yaşadıkları şehri tüm detayları ile tanıyabilmeleri için önemli birer kaynak ve rehber niteliğinde olduğunu ifade etti.Ziyaretin sonunda İl Müdürü Savaşçı, hazırlanan kitapları Vali Ayhan’a takdim etti.

Sivas’ta öğretmenlerin derslerini okul dışı mekanlarda yaparak, daha kalıcı bir şekilde öğrencilere aktarmasına imkan sağlayacak "Okulum Sivas" kitabı ile öğrencilerin kenti her yönüyle tanımalarına kaynak oluşturacak olan "Şehrimiz Sivas" isimli kitaplar hazırlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kitapları hazırlayan öğretmenlerle birlikte Vali Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.
Kitapların içeriği hakkında Vali Ayhan’ı bilgilendiren İl Müdürü Savaşçı, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okul Dışı Öğrenme Projesi" kapsamında hazırlanan "Okulum Sivas" kitabı ile doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim merkezlerinin ders müfredatıyla ilişkilendirilmesinin, bu mekanların okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçen "Şehrimiz" dersi müfredatı kapsamında oluşturulan "Şehrimiz Sivas" kitabı ile ise öğrencilere seçmeli ders olarak 72 saatlik "Şehrimiz" dersi verileceğini belirten İl Müdürü Savaşçı, bu ders için de "Şehrimiz Sivas" kitabının hazırlandığını ifade etti.
Sivas’ın geçmişten bugüne yaşam hikayesinin sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihsel açıdan değerlendirildiği kitapta, şehir yaşantısı, şehrin sahip olduğu imkan ve olanaklar, sahip olunan doğal kaynaklar, iletişim, ulaşım gibi birçok konunun yer aldığının altını çizen İl Müdürü Savaşçı, ilk iki ünitesindeki öğretim materyalleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitabın diğer ünitelerinin ise Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığının altını çizdi.
Önemli bir kaynak
İl Müdürü Savaşçı, "Şehirlerin Hikayesi", "Şehirde Yaşam", "Şehrimi Tanıyorum", "Şehrim Çalışıyor", "Şehrimde Ben" ünitelerinden oluşan kitapta şehrin sahip olduğu, tüm imkan ve olanakların detaylı bir şekilde anlatıldığı belirterek; "Şehrimiz Sivas kitabı, öğrencilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları ve anlamlandırabilmeleri için önemli bir kaynak niteliğinde” dedi.
Her iki kitabın da hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Vali Salih Ayhan ise "Okulum Sivas" ve "Şehrimiz Sivas" kitaplarının öğrencilerin yaşadıkları şehri tüm detayları ile tanıyabilmeleri için önemli birer kaynak ve rehber niteliğinde olduğunu ifade etti.
Ziyaretin sonunda İl Müdürü Savaşçı, hazırlanan kitapları Vali Ayhan’a takdim etti.

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Merkez
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Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
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