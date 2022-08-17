Öğrenciler yaz tatilinde "Masal Saati" ile Anadolu masallarını öğreniyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Masal Saati" etkinliğiyle çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi, Anadolu masallarının dilden dile aktarılması sağlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezinde bulunan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde yaz tatili boyunca Anadolu masallarını dinleyen 3-12 yaş arası çocuklar, eğlenceli vakit geçiriyor.

Merkeze gelen çocuklar masal dinleme sınıflarına alınıyor. Sınıf öğretmeni ve masal eğitmeni Aslı Kandemir tarafından anlatılan birbirinden ilginç Anadolu masallarını dinleyen çocuklar, en çok hayvanların konu olduğu masallara ilgi gösteriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, AA muhabirine, kentte çocukların yaz tatilini güzel değerlendirmeleri, hayal güçlerini ve yeteneklerini geliştirmeleri, dinleme, anlama ve algılarını geliştirmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezinde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle Anadolu masallarının yerini ve önemini de çocuklara anlatmak istediklerini belirten Telefoncu, "Belirlenen gün ve saatlerde çocuklarımız buraya geliyor ve öğretmenlerimiz onlara Anadolu masallarımızı anlatıyor. Öncelikle çocuklarımıza ninelerimizin ve dedelerimizin Anadolu'daki o güzel masallarını tekrar anlatabilmeyi ve öğretebilmeyi, bilişsel ve duygusal anlamda çocuklarımızda farkındalık yaratabilmeyi amaçladık. Bu tür etkinliklerde öğretmenlerimizin çocuklarımıza kültürel anlamda çok büyük faydaları oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Hayvanların konu olduğu masallara çok talep var"

Sınıf öğretmeni ve masal eğitmeni Aslı Kandemir de merkeze gelen öğrencilere birbirinden güzel değerlere sahip Anadolu masallarını anlattıklarını belirtti.

Öğrencilerin Anadolu masallarıyla büyüdüğünü anlatan Kandemir, bundan heyecan duyduklarını ifade etti.

Kandemir, şunları söyledi:

"Salı ve perşembe günleri, sabahları 3-5 yaş, öğleden sonra da 5-12 yaş grubuna uygun masalları anlatıyoruz. Hayvanların konu olduğu masallara çok talep var. Öğrencilerimizin öğrendikleri masalları birbirlerine anlattıklarını görüyoruz. Öğrencilerimiz sadece dinlemekle kalmıyor, eve gittiklerinde ailelerine ve çevrelerindekilere de bu masalları anlatıyor. Bu sayede Anadolu masallarımız dilden dile aktarılıyor."

5. sınıf öğrencisi Nisanur Karakol, öğretmenden dinlediği masalları arkadaşlarına ve ailesine anlattığını söyledi.

3. sınıf öğrencisi Ayaz Şaşmaz da masal dinlemenin çok güzel olduğunu belirtti.

