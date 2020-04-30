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Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadelede önemli başarılara imza atan sağlık çalışanları için Battalgazi ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri özel bir video klip hazırlayarak mesaj verdi.Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının da yer aldığı klipte öğrencilerin sağlıkçılar için okuduğu şiir beğeni topladı.Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Enes Çiğdem’in koordinesinde hazırlanan klip sosyal medyada da beğeni toplarken, hazırlanan klip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da gönderildi.Konula ilgili açıklama yapan İngilizce Öğretmeni Çiğdem, “Çin’in de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez ortaya çıktı.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mesajı

Korona virüs salgını ile mücadelede önemli başarılara imza atan sağlık çalışanları için Battalgazi ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri özel bir video klip hazırlayarak mesaj verdi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının da yer aldığı klipte öğrencilerin sağlıkçılar için okuduğu şiir beğeni topladı.
Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Enes Çiğdem’in koordinesinde hazırlanan klip sosyal medyada da beğeni toplarken, hazırlanan klip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da gönderildi.
Konula ilgili açıklama yapan İngilizce Öğretmeni Çiğdem, “Çin’in de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez ortaya çıktı. Bu nedenle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren öğrenciler uzaktan eğitime başladılar. Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizi çok özledik, onlarla birlikte gökkuşağı resimleri çizip camlarına astık, bir gün mutlaka özgürce dışarıda gökkuşağı izlemek için ‘Evde Kal’ diyerek tüm etkinliklerimizi yapmaya başladık. Ayrıca bir video hazırlayarak sağlık çalışanlarımıza borçlu olduğumuzu söyledik. Korona virüs olan hastalar sağlık çalışanlarını başarılı çalışmasıyla iyileşmeye başladı. En gelişmiş ülkeleri bile sağlık alanında geride bıraktık. Bunda Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar etkili oldu. Bu nedenle bu mücadele de görev alan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
Hazırladıkları videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da gönderdiklerini belirten Çiğdem, “Bu video tamamen sağlık çalışanlarının emeği içindir. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediypruz” diye konuştu.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mesajı

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