Öğrencilere açık uçlu soru geliyor: Ortak sınav tarihleri tatil olacak mı? MEB'den yeni açıklama!

sınıf ve 9. sınıf öğrencileri bu yıl ortak sınavlarla tanışacak. 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları; 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak. Ayrıca il ve ilçe genelinde başka ders ve sınıf düzeyinde de ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Öğrenciler "Hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacak?", "Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?", "Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?", "Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyordu. MEB sıkça sorulan birçok sorunun yanıtını paylaştı.

AÇIK UÇLU SORULAR SORULACAK

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

ORTAK SINAV GÜNLERİ TATİL OLACAK MI?

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

İKİ AŞAMALI SINAVLAR

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.

