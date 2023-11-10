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Öğrencilere ‘kuduz’ hastalığı konusunda eğitim verildi

10.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da ilkokul öğrencilerine kuduz hastalığı ve mesleki kariyer konusunda eğitim verildi.Eğitim, Erzincan merkezde bulunan Melikşah İlkokulunda gerçekleştirildi.

Öğrencilere ‘kuduz’ hastalığı konusunda eğitim verildi

Erzincan’da ilkokul öğrencilerine kuduz hastalığı ve mesleki kariyer konusunda eğitim verildi.

Eğitim, Erzincan merkezde bulunan Melikşah İlkokulunda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ve Veteriner Hekim Mehmet Koç tarafından verilen kuduz hastalığı eğitimine ilkokul 3. sınıf öğrencileri katıldı. Eğitimde Kütük, zoonoz hastalıklar arasında yer alan kuduz hastalığının genellikle virüse karşı enfekte olan hayvanlardan ısırık, tükürük, beyin ve sinir sistemi dokusuyla yakın temasla bulaşan, erken önlem alınmadığında kişiyi ölüme kadar götürebilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade etti. Hastalığın en yaygın ilk belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, öksürük, ısırılan bölgede uyuşma, karıncalanma, ağızda köpürme, yutma güçlüğü, saldırganlık, anormal davranışlar ve bilinç bulanıklığı gibi etkenlerin geldiği belirtilerek, hastalığa karşı en önemli silahın aşı olduğunu kaydedildi. Öte yandan öğrencilere, mesleki kariyer konularında da bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere ‘kuduz’ hastalığı konusunda eğitim verildi

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