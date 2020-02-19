Öğrencilere sağlık okuryazarlığı eğitimi

Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün “Sağlık İçin Bir Ders de Bizden” projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Amasya Merkez Sarıalan İlkokulu ve Albayrak Şehit Yusuf Kaya İlkokulu öğrencilerine sağlık okuryazarlığını geliştirmek adına "Ağız Diş Sağlığı, Fiziksel Aktivite, İlk Yardım, 112 Çağrı Merkezi, Teknoloji Bağımlılığı ve Sigaranın Zararları" konulu eğitimler düzenlendi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Eğitim sonunda ebeveynler sigara kullanan öğrencilerden ailelerine sigarayı bırakmaları için mektup yazmalarını içeren ’Sigaraya Veda Mektubu’ sigara kullanmayan ebeveynlere de teşekkür mektubu yazmaları istenmiştir. Böylelikle ebeveynlerde sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır” dedi.

