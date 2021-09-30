YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Öğrencilerin salgın dönemindeki eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

Öğrencilerin salgın dönemindeki eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

30.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın döneminde yüz yüze eğitimden yoksun kalan 11 ve 12. sınıf öğrencileri için gönüllü olarak ek ders etütleri açan Erzincan Lisesi öğretmenleri, akşam saatlerine kadar mesai yapıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün: - "Bu gönüllü etüt çalışmaları akşam 19.30'a kadar sürüyor. Okulumuzdaki bütün öğretmenler gönüllü olarak geliyor"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Lisesi öğretmenleri, öğrencilerinin Kovid-19 salgını nedeniyle geri kaldığı dersleri gönüllü açtıkları ek ders etütleriyle telafi etmeye çalışıyor.

Lise yönetimi ve öğretmenleri, salgın nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin derslerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çalışma başlattı.

Öğrencilerin de onayıyla hiçbir ücret almayarak gönüllü ek ders etütleri açan öğretmenler, üniversite sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıflar için son ders zilinin ardından mesai yapıyor.

Haftanın 4 günü akşam saatlerine kadar okulda öğrencilerini ek derslerle geleceğe hazırlayan öğretmenler, zaman zaman onlara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır yaşanan salgın sürecinde öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimler aldığını hatırlattı.

- "Bütün öğretmenler gönüllü geliyor"

Zorlu süreci geride bıraktıklarını ifade eden Gün şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın 1,5 yıllık öğrenme kayıplarını telafi etme adına 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize Erzincan Lisesindeki öğrencilerimize öğretmenlerimiz gönüllü etüt çalışması yapıyorlar. Bu gönüllü etüt çalışmaları akşam 19.30'a kadar sürüyor. Okulumuzdaki bütün öğretmenler gönüllü olarak geliyor."

Fizik öğretmeni Ayla Bayram Sercan ise idareci ve öğretmenlerin gönüllülük esasına dayalı olarak okulda bir çalışma başlattığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerde eksiklikler fark ettiklerini dile getiren Sercan, "Bu anlamda öğrencilerimizin bu konuları tekrar etmesi, bu süreci toparlamak adına böyle bir çalışma başlattık. Şu an çok verimli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çalışmamızın içerisinde 200 civarında öğrencimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Eslem Elif Sude Sinanoğlu da ders eksiklerinin giderilmesi için kendilerine sunulan bu güzel imkandan mutlu olduklarını belirterek, "Ayrıca ücretsiz olması ve günlük esasına dayanması da harika bir şey. Eksik olduğumuz konuları hocalarımızı birebir telafi etme imkanı buluyor ve bunun üzerine hocalarımızla tekrar soru çözme fırsatı buluyoruz. Bu da bizim için çok verimli oluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
GÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölüGÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
pandemi Erzincan yüz yüze eğitim

Erzincan Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:17
İkindi
15:36
Akşam
18:14
Yatsı
19:32
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.