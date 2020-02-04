YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Öğrencilerini kek ikramıyla karşıladı

Öğrencilerini kek ikramıyla karşıladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar İlkokuul öğretmeni Sümeyra Gülsevim, yarıyıl tatilinden dönen öğrencilerini kendi evinde yapıp getirdiği kek ikram ederek karşılaması büyük takdir topladı.Çavdarhisar 100.

Öğrencilerini kek ikramıyla karşıladı

Kütahya’nın Çavdarhisar İlkokuul öğretmeni Sümeyra Gülsevim, yarıyıl tatilinden dönen öğrencilerini kendi evinde yapıp getirdiği kek ikram ederek karşılaması büyük takdir topladı.
Çavdarhisar 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Halil Süngü, yaptığı açıklamada, ’’Güzel bir tatili geride bıraktık. Çetin bir kış günü başlayan yarıyıl tatili sona erdi ve öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başladılar. Öğrencilerimiz okullarını ,sınıflarını ,arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlemişler. Birbirlerine sarılan öğrencilerimizi görünce bizler de bu sıcak özleme şahit olduk. Okulunu sınıfını özleyen sadece öğrencilerimiz değildi elbet. Öğretmenlerimiz de sınıflarını ve öğrencilerini çok özlemişler. Okulumuz 3-B sınıf öğretmenimiz Sümeyra Gülsevim sabah evde yapıp getirdiği sıcacık keki ile öğrencilerini karşıladı Öğrencilerimiz tatlı ve sıcak keklerini yedikten sonra tatil anılarını anlattılar. Öğretmenimize bu duyarlı ve samimi davranışından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Öğrencilerini kek ikramıyla karşıladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Kaymakam Demirkale’den şehit ailesine yakın ilgi

Kaymakam Demirkale’den şehit ailesine yakın ilgi

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.