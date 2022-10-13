YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor

Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor

13.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersan Koç, iki yıl önce yapmaya başladığı teknesinin yüzde 80'ini tamamladı - Koç: - "Yavaş ilerleyeceğini kabul ederek ama keyifli olacağını da bilerek, amatör bir ruhla, aşama aşama, tekniğini de öğrene öğrene, amatör tekne yapım tekniklerini takip ederek, tamamen ahşap ve kompozit malzemeyle bir katamaran bir araya getiriyorum"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle katamaran (çift gövdeli tekne) üretmeye başlayan akademisyen, tekneyi kısa sürede tamamlayıp yüzdürmeyi hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersan Koç, hayalini kurduğu tekne projesini Kovid-19 sürecinde hayata geçirdi.

Koç, kiraladığı 50 metrekarelik atölyede yaklaşık iki yıl önce başladığı katamaran projesinde, piyasadan temin ettiği ahşap ve kompozit malzemeleri kullanıyor.

En büyük desteği, eşi Tuba ve kızı Damla İnci'den gören akademisyen, tekneyi kısa sürede tamamlayıp denize indirmek istiyor.

Ersan Koç, AA muhabirine, Antalyalı olduğunu ve çocukluğunun deniz kenarında geçtiğini söyledi.

Denizi yaşamak, hissetmek ve denizci bir aile olmak için tekne yapımı serüvenine başladığını belirten Koç, "Babamın, rahmetli dedemin ahşap atölyeleri oldu, marangozhaneleri oldu ve oralarda kendi evlerini yaptılar. Ben de onların dizinin dibinde büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Koç, 10-12 yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisiyken böyle bir tekne yapmaya niyetlendiğini ancak bir süre akademik çalışmalar için yurt dışında yaşadığı için hayalini gerçekleştiremediğini anlattı.

- Katamaran 8,5 metre boyunda 4,5 metre eninde

Salgın sürecinde projesine başladığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Ailece bir dönem geçirdik ve bu tür kararları öne çektik. Emeklilik planı gibi değil, hayatımızın bir parçası olacak inşallah. Yavaş ilerleyeceğini kabul ederek ama keyifli olacağını da bilerek, amatör bir ruhla, aşama aşama, tekniğini de öğrene öğrene, amatör tekne yapım tekniklerini takip ederek, tamamen ahşap ve kompozit malzemeyle bir katamaran bir araya getiriyorum. Katamaran olması, biraz deniz üzerindeki denge talebiyle alakalıydı, açık güverte katamaranlardan bu. Küçük bir atölyede parçaları ayrı ayrı üretilerek ayna simetrisinde iki gövdesi oluyor. Parçaları bir araya getiren kirişler mevcut, orta bölmesinde de sosyal ve kapalı bir alanı olacak. Bunlar birleştirildiği zaman havanın arasından aktığı, daha az çalkalanan, denizci bir tekne ortaya çıkıyor."

Koç, 8,5 metre uzunluk ve 4,5 metre eninde olacak tekneyi, sahil kenarı gezintilerinde kullanacaklarını ifade etti.

Çalışmasını yüzde 80 tamamladığını bildiren Koç, tekneyi atölyeden parçalar halinde çıkarıp dışarıda birleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de öğretim görevlilerinin farklı uğraş alanlarında faaliyet göstermesinin kendileri için bir kazanç olduğunu belirtti.

Üniversite bünyesinde yeni açılan Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin de farklı disiplinler arası çalışmaları içeren bu atölyeyi ziyaret ettiğini aktaran Karademir, "Öğrencilik yıllarında gençlere dokunmak onlarda çok büyük bir etki yapıyor ve buna çok önem veriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktıGÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı
THY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indiTHY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indi
İBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldıİBB Maltepe, Bayrampaşa ve Eyüpsultan kız öğrenci yurtları açıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Teknik Üniversitesi katamaran

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:55
İkindi
16:03
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.