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Öğretmen atamaları ne zaman hangi tarihte olacak? MEB 2023 öğretmen ataması tarihleri

11.01.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı Ocak 2023 itibariyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atama bekleyen çok sayıda öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 yılı için yayımlanan atama takvimi ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? öğretmen atamaları hangi tarihte?

Öğretmen atamaları ne zaman hangi tarihte olacak? MEB 2023 öğretmen ataması tarihleri

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte MEB 2023 öğretmen ataması tarihleri...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullanmıştı.

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı atamalar konusunda yeni bir talepleri olmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bu sene öğretmen atamalarına ilişkin açıklama, yapılacak olan çalışmaların sonrası duyurulacak.

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