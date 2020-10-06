Öğretmen aynı telefondan EBA'ya giren kardeşlere bilgisayarını verdi

Amasya'da üç kardeşin tek telefonla EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılmaya çalıştığını fark eden öğretmen, kendi bilgisayarını öğrencisine hediye etti.

Amasya Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Halil İbrahim Sönmez, merkeze bağlı Aydınlık köyünde oturan 13 yaşındaki öğrencisi Ravzanur Kaykana'nın 2 kardeşiyle, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere annelerinin telefonundan katılmaya çalıştığını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen Sönmez, evinde ziyaret ettiği öğrencisine kendi bilgisayarını verdi.

Sönmez, Ravzanur'un başarılı bir öğrenci olduğunu, ona ve kardeşlerine daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak istediği için kendi bilgisayarını hediye ettiğini söyledi.

Ravzanur Kaykana ise öğretmenine teşekkür ederek, derslerinde daha başarılı olacağı sözünü verdi.

