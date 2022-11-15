Öğretmen, boğazına ekmek parçası kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Buca ilçesindeki Çakabey İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Pelen (10), 4 Kasım'da teneffüste evden getirdiği ekmeği yerken bir parçası soluk borusuna kaçtı.

Nefes alamayan Pelen, arkadaşlarından yardım istedi. Pelen'in durumundan haberdar olan nöbetçi öğretmenlerden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İrfan Dal ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dursun Ağababa, Pelen'e müdahale etti. Ağababa'nın Heimclich manevrasını uygulaması sonucu ekmek parçası çıktı.

Olay anı, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Pelen'in nefes almakta zorlanması üzerine okul bahçesinde yere çökmesi, öğretmenlerin de öğrenciye müdahale etmesi yer alıyor.

