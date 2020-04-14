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Öğretmen çift evde 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siperlik" üretiyor

SİİRT HABERLERİ  | 14.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Öğretmen çift evde 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siperlik" üretiyor

SİİRT (AA) - Siirt’te öğretmen Burak ve Narin Çakmak çifti, evde sağlık ve güvenlik çalışanları için 3D yazıcı yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Okullarda eğitime verilen arayı sağlık ve güvenlik personeli yararına değerlendiren Çakmak çifti, günde ürettikleri 50 yüz koruyucu siperliği, ilgili kurumlara teslim ediyor.

Burak Çakmak (27), 2 yıl önce hobi amacıyla aldığı 3D yazıcıyla tasarımlar yaptığını söyledi.

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla eşiyle birlikte siperlik maske üretimine başladıklarını belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"İlk etapta İl Sağlık Müdürlüğüne 20 yüz koruyucu siperlik verdim. Daha sonra ambulans ve güvenlik personeli talepte bulundu. Talep artınca günde 50 siperlik üretmeye başladım. Bugüne kadar 300 siper üretip sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine kendilerini koruyabilmeleri için teslim ettim."

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak evden çıkmamaya dikkat ettiklerini belirten Çakmak, "Eşim ile evde kalarak yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladık. Gün geçtikçe üretim sayısını artırdık. Eşim de bana yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Fen bilimleri öğretmeni Narin Çakmak da siperlik üreterek Kovid-19'a karşı en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 sağlıkçı siirt

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