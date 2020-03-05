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Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2020 00:32 | Son Güncelleme

Öğretmen dizisi çarpıcı bir başlangıca imza attı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Öğretmen dizisi Twitter’da trend listesine zirveden giriş yaptı. İşte Öğretmen dizisine gelen o yorumlar…

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Fox Tv’nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, çarpıcı bir ilk bölümle yayın macerasına başladı. Liselerdeki öğrencilerin durumlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimler buluştu. İntihar eden Rüya ile Akif öğretmen ve eşi arasında nasıl bir bağlantı var herkes bunu da merak etmekte.

Öğretmen dizisi, daha ilk anlarından itibaren sosyal medyada ciddi bir karşılık buldu. Binlerce mesaj paylaşıldı. Dizinin ilk bölümüne gelen yorumların birçoğu olumlu yönde. İlker Kaleli hayranları, aktörün Öğretmen dizisindeki performansına tam puan verirken, dizinin birbirinden başarılı oyunculardan oluşan kadrosu da çok beğenildi. İlker Kaleli'nin başarıyla canlandırığı, öğrencilerini rehin alan Akif öğretmen karakteri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından La Casa De Papel dizisinin Profesör karakterine benzetildi.

Öğretmen dizisiyle ilgili paylaşımlardan bazıları…

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