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ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN TERCİHLERİ MEBBİS 2023: MEB öğretmenlerin yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

17.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapmak isteyen öğretmenler MEB eş durumu tayin ekranı 2023 ekranı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atamaları takvimi MEB tarafından paylaşıldı. 7 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci 14 Ağustos'ta sona erdi. MEB'den yapılan açıklamaya göre tercih işlemleri “mebbis.meb.gov.tr” üzerinden yapılacak. Peki, Öğretmen eş durumu tayin tercihleri ne zaman? İşte, MEB eş durumu tayin ekranı...

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapmak isteyen öğretmenler MEB eş durumu tayin ekranı 2023 ekranı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atamaları takvimi MEB tarafından paylaşıldı. 7 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci 14 Ağustos'ta sona erdi. MEB'den yapılan açıklamaya göre tercih işlemleri “mebbis.meb.gov.tr” üzerinden yapılacak. Peki, Öğretmen eş durumu tayin tercihleri ne zaman? İşte, MEB eş durumu tayin ekranı...

MEB EŞ DURUMU TAYİN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB eş durumu tayin tercihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği için ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilecek.

ATAMA TARİHİ NETLEŞTİ!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği atamaları 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.

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Öğretmen

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