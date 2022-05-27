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Öğretmen, öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken kocasına yakalandı! “Yerlerde cinsel ilişki oyuncağı vardı”

27.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin kentinde yaşanan bir olay ülke genelinde infial yarattı. 34 yaşındaki Rebbeca Kilps isimli bir öğretmen, kendi evinde 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kocasına yakalandı. Kocasının durumu polise ihbar etmesi üzerine Kilps tutuklandı.

Öğretmen, öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken kocasına yakalandı! “Yerlerde cinsel ilişki oyuncağı vardı”

34 yaşındaki Rebbeca Kilps isimli bir kadın, ismi açıklanmayan bir lisede İspanyolca öğretmeni olarak çalışıyordu. 17 yaşındaki öğrencisiyle okul dışında duygusal bir yakınlık kurmaya başlayan Klips, kocasının durumu polise bildirilmesinden sonra çocuğa cinsel saldırıda bulunmak suçundan tutuklandı.

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ARKADAŞ OLDUKLARINI İDDİA ETTİ AMA...

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Kilps ve 17 yaşındaki öğrencisi arasındaki yakınlığı araştıran bir dedektif, öğretmen ve ismi açıklanmayan öğrencinin ayrı ayrı ifadelerine başvurdu. Kilps öğrencisiyle sadece arkadaş olduklarını ve aralarında zannedildiği gibi bir bağ bulunmadığını ifade etti.

Öğrencisiyle cinsel ilişki yaşarken yakalayan Kilps’in eşi ise, “Mesajlaşmalarını da gördüm. Birbirlerine geleceğe yönelik hayallerinden söz ediyorlardı ve birbirlerini çok sevdiklerini söylüyorlardı. Eve girdiğimde her yerde cinsel ilişki oyuncaklarının olduğunu gördüm” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Okul yetkilileri ve polis, başka hiçbir öğrencinin öğretmenle cinsel ilişkide bulunduğunu düşünmüyor. Okulun bölge müdürü Diane Johnson, WBAY'e, okul iddiaları öğrendiğinde Kilps'in derhal idari izne çıkarıldığını ve o zamandan beri görevinden istifa ettiğini söyledi. Johnson'ın açıklamasında, “Bir okul bölgesinin en önemli işi, öğrencilerimizin güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Bu nitelikte bir iddia bildirildiğinde, öğrencilerimizi korumak için derhal harekete geçiyoruz. Uygunsuz bir ilişkinin kabul edilebilir olduğu hiçbir durum yoktur ve bölge, öğrencilerimizin güvenliğini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen davranışlara müsamaha göstermeyecektir” dedi.

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cinsel istismar Öğretmen Amerika
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