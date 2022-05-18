Okulda skandal! Öğretmen evinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi, onları kocası yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede müzik öğretmeni ve öğrencisi arasındaki ilişki ülkede tepkilere neden oldu. 26 yaşındaki müzik öğretmeni Olivia Ortz, ismi açıklanmayan bir öğrencisini evine davet ederek iki kez cinsel ilişkiye girdi. Öğrencisiyle okul dışında iletişimine devam eden Ortz, duygusal bir şekilde onunla mesajlaşmaya devam etti. Öğretmenin öğrencisiyle uygunsuz mesajlarını fark eden Ortz’in kocası durumu okul yönetimine bildirdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Aynı okulda eşiyle birlikte çalışan kocanın yetkililer durumu bildirmesi üzerine Ortz görevden alındı ve kaçma şüphesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Öğretmen hemen teslim olmayı reddederek önceden ayarlanan konserine gitti ve şarkı söyledi. Fakat ekipler, tüm direnmesine rağmen öğretmeni tutuklayarak cezaevine gönderdi. Lawrence Country cezaevinde tutuklu halde bulunan Ortz, 25 Mayıs’ta mahkemeye çıkacak.



