ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI MEBBİS SORGULAMA 2023: Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları hakkında beklenen son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuru sürecinin ardından sonuçlar MEBBİS'te yayımlandı. Birçok kişi internette, "Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEBBİS öğretmen yer değiştirme sonucu ekranı...

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı.

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

Mİlli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine atandı."