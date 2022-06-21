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Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu

21.06.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmeninin karnındaki şişliği fark etmesi üzerine hastaneye götürülen öğrenciden, yaklaşık 7,5 kilogramlık tümör başarıyla alındı - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dağıstan Tolga Arıöz: - "Nadir gördüğümüz, 28 santimetre boyutlarında çok büyük bir tümördü"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da karın şişliği şikayetiyle hastaneye götürülen 12 yaşındaki kız çocuğunun sağ yumurtalığındaki 7 kilo 400 gramlık tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Çobanlar ilçesi Zafer Ortaokulu'nda öğrencisinin karnındaki şişliği fark eden beden eğitimi öğretmeni Muhammed Metin Demir (28) aileyle görüştü.

Önce sağlık ocağına ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürülen çocuğun sağ yumurtalığında tümör olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonla çocuğun yumurtalığındaki 7 kilo 400 gramlık tümör alındı.

- "Çok nadir görülün bir tümör"

AFSÜ Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer, AA muhabirine, yumurtalığın (over) yumurtanın üretildiği, depolandığı ve salgılandığı organlar olduğunu söyledi.

Hastanın bir aydır karnındaki şişliğin artması üzerine kendilerine başvurduğunu aktaran Tuncer, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız tetkiklerde bunun bir over tümörü olduğunu düşünerek operasyona aldık. Operasyon sırasında sağ overinden tümörü çıkardık. Hastayı sağlıklı şekilde taburcu edeceğiz. Over tümörleri için hastalara ve halka tavsiyelerde bulunuyoruz. Çocukların karnında ağrılı veya ağrısız şişlikler, özellikle göbek altındaki şişlikler olduğunda, idrar yapma güçlüğü veya idrar yaparken yanma olduğunda, ara ara bulantı, kusma, adet düzensizliği veya beklenmedik kanamalar gibi durumları gördüğünüz zaman hastaneye başvurunuz."

Tuncer, over tümörlerinin çocukluk çağı tümörlerinin yüzde 1'ini oluşturduğunu, genellikle iyi huylu tümörlerden olduğunu kaydetti.

AFSÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dağıstan Tolga Arıöz de hastadaki tümörün çok nadir görülen türlerden olduğunu belirterek, "Nadir gördüğümüz, 28 santimetre boyutlarında çok büyük bir tümördü. Böyle tümörlerde, bu tür kitlelerin çıkarılması önemlidir. Tümörün iyi huylu olması beklentisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Sağlık açısından bir problem olduğunu düşündüm"

Beden eğitimi öğretmeni Muhammed Metin Demir de derslerinde ilk olarak ısınma amaçlı koşu yaptırdığını anlattı.

Sıraya geçtiğinde öğrencisinin her geçen gün karnının şiştiğini fark ettiğini dile getiren Demir, "En son kol ve bacakları normalken karnında büyük şişlik olduğunu gördüm. Sağlık açısından bir problem olduğunu düşününce okuldaki kadın hocalardan yardım istedim. Sonrası durumu aileye bildirdik. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

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