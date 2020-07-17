Öğretmenler kendini dezenfekte eden "akıllı" kapı kolu tasarladı

Ürünle, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor.

Kolay monte edilebilen ve halihazırdaki kapı kolu sistemlerine uyumlu olan ürün, sensör ve mikro kontrolcü elektronik devre aracılığıyla, bırakıldıktan kısa süre sonra kendini temizliyor.

Öğretmenler, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu tasarladı.

Bu kapsamda virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların en çok temasla bulaşmasından yola çıkan öğretmenler, kapı kollarının sterilizasyonu üzerine yoğunlaştı.

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri Caner Kurt, Vahap Doğan, Mehmet Nuri Toplu, Mehmet Emin Erkan, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek, Ar-Ge grubu oluşturdu.

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüs le (Kovid-19) mücadele kapsamında ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu geliştirildi.

Düşük maliyetli cihaz için patent başvurusunda bulunan öğretmenler, sonrasında seri üretime geçmek istiyor.

Aynı zamanda okul müdürü olan Caner Kurt, AA muhabirine, koronavirüs sürecinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Kapı kollarının günlük hayatta en çok kullanılan yerlerden olduğunu ve gözle görülmeyen virüs, bakteri, mantar, küf sporları gibi mikroorganizma türlerinin buradan rahatlıkla bulaştığını anlatan Kurt, şunları söyledi:

"Ürünümüzü, sadece koronavirüse değil tüm bakteri ve virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarladık. Bu ürün, temastan belli bir süre sonra üzerinde bulunan yüzeyi tamamen dezenfekte edip virüslerin yayılmasını engelleyen akıllı kapı kolu. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım ülkemize ve dünyaya faydalı bir ürün olur."

- "50-70 lira maliyetle hazırladık"

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vahap Doğan da kapı kollarının virüsün bulaşması noktasında en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda bulaşmayı önlemeye yönelik bir çalışma yapmak istediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu: