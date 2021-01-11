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Öğretmenler okulda öğrenciler de evlerinde bayrak törenine eşlik etti

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Yozgat’taki okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Yozgat’taki okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Yozgat Çözüm Koleji öğretmenleri okulda, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak Bakan Selçuk’un çağrısına destek verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un isteği üzerine 81 ildeki okulların tümünde sabah saat 10.00’da bayrak töreni yapıldı. Bu kapsamda Yozgat’ta Çözüm Kolejinde de tören düzenlendi. İdareciler ve öğretmenler törene okulda katılırken öğrenciler ise evlerinde eş zamanlı online törene katıldı. Öğrenciler bilgisayar başında İstiklal Marşı’na eşlik etti.
Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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