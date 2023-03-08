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Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi mi? Bakan Özer'den zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin açıklama

08.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle alınan kararı açıkladı. Peki, Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi mi? İşte Bakan Özer'in zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklama....

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi mi? Bakan Özer'den zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin açıklama

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi. İşte Bakan Özer'in zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin yaptığı son dakika açıklamasının detayları....

ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENDİ Mİ?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."


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