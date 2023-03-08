Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi mi? Bakan Özer'den zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin açıklama

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi. İşte Bakan Özer'in zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere ilişkin yaptığı son dakika açıklamasının detayları....
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelendi.
Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."
Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 8, 2023