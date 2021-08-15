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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

15.08.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi.

Sınavlarda, Kovid-19'a karşı önlemler de alındı.

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