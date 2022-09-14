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Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci soru kitapçığı sorgulama! Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?

14.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. İlgiyle takip edilen kitapçık yayınlanıp erişime açıldı. İşte öğretmenlik kariyer basamakları sınavı soru kitapçığı sorgulama!

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci soru kitapçığı sorgulama! Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde gerçekleşecek. Yazılı sınav öncesi soru kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Sınava katılacak olan öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı yayınlandı. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SORGULAMA!

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı soru kitapçığı sorgulanıyor. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlanarak bir araya getirildi.

Ayrıca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı. İkinci soru kitapçığı da yayınlandı.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN!

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI BAŞÖĞRETMENLİK ÖRNEK KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN!

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Anahtar Kelimeler:
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