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Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı

02.09.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Sarı-kırmızılılar, Oğulcan'ın lisansını çıkardı.

Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı

Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermedi.

Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.

Oğulcan Çağlayan transferinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verdi. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onadı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'DAN TEŞEKKÜR

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, transferiyle ilgili yaşanan sorunun giderilmesinin ardından lisansının çıkarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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