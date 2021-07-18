YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

18.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın 2 yıl birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca", tedavisinin ardından şehidin Kahramanmaraş'taki ailesine sahiplendirildi - Atmaca ile buluşma sırasında duygusal anlar yaşayan şehidin babası Feramuz Akdal: - "Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu" - Anne Remziye Akdal: -"Çok mutluyum, sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde"

İZZET MAZI - Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yaklaşık 3 ay önce terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve tedavisi tamamlanan mayın arama köpeği "Atmaca", aynı saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine sahiplendirildi.

Saldırıdan sonra tedavi altına alınan Atmaca, yaklaşık 3 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve teşkilattan emekli edildi. Akdal'ın ailesi, oğullarının hem eğittiği hem de yaklaşık 2 yıl beraber görev yaptığı dedektör köpek Atmaca'yı sahiplenmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) talepte bulundu.

Ailenin talebini dikkate alan TSK görevlileri, köpeğin şehit ailesine teslim edilmesi yönünde karar alınca Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı kadrosunda görevli Sağlık Albay Nilgün Alçay tarafından Kahramanmaraş'a getirilen Atmaca, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şehidin silah arkadaşlarıyla aileyi ziyaret eden Albay Alçay tarafından Akdal ailesine teslim edildi.

Oğlunun emaneti ile karşılaşan şehit babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal, gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Kardeşleri Cihat, Sinan ve Arzu Akdal ise birbirlerine sarılarak köpeği karşıladı.

Aldıkları hediyenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Baba Feramuz Akdal, AA muhabirine, oğlunun emanetine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Oğlunun şehit olduğu saldırıda köpeğinin de yaralandığını anımsatan Akdal, Atmaca'yı sahiplenmek için yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Evlatlarının, Atmaca ile 2 yıl görev yaptığına değinen baba Akdal, şöyle konuştu:

"Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu. Gazimi getirdiler. Milli Savunma Bakanı ve komutanlarımız uygun gördüler, oğlumun emanetini bana verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Komutanlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü bu benim oğlumun 2 yıl yanında görev yapmıştı. Köpek demiyorum, çünkü o gazi. O gazi şu anda bize verildi. O emanete inşallah en güzel şekilde bakacağım. Komutanlarım merak etmesin."

Anne Remziye Akdal da "Oğlumun kokusu üzerine sinmiş." sözleriyle karşıladığı Atmaca'yı koklayarak, "Çok mutluyum sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde. Gerçekten çok mutluyum, vatan sağ olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır'dan getirilen özel kulübesine yerleştirilen Atmaca'nın bakımı konusunda da Akdal ailesine bilgilendirme yapıldı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, 7 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG tarafından tanksavar silahıyla saldırı düzenlenmiş, olayda Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal ile Uzman Çavuş Gökhan Çakır, şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Fakülte Eczanesi
Onikisubat
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Mağralı Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.