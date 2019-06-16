Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun ihraç kararı aldığı 4 isim için oylama yapıldı.

Okan Altıparmak, yönetim kurulu tarafından sosyal medyada Ali Koç'a FETÖ suçlaması yaptığı gerekçesiyle ihraç edildi. Yönetim kurulunun kararı genel kurulun oylarına sunulmadan önce Okan Altıparmak, savunması yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Altıparmak, yanlış anlaşıldığı için de Ali Koç'tan özür diledi.

"OGÜN AĞABEYİN HATRINA OKAN'IN AFFEDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Bu sırada baba Ogün Altıparmak, tribünden oğluna yapılan olumsuz tezahüratlara tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Ali Koç, Ogün Altıparmak'ın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı. Okan Altıparmak'tan sonra söz alan Ali Koç, Altıparmak'ın affedilmesini üyelerden isteyerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki seçim döneminde başkanın ve ona yakın olan bazı insanların bana bu yakıştırmaları yapmasından dolayı bazı insanlar etkilendi. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra bir seçim kazanma uğruna, o yakıştırmayı yapanlara daha çok kırıldım. Okan saçma sapan tweetler attı. Sonra 20 sayfalık savunmasını bize yolladı. Dosyayı da etraflıca okuduk. Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Okan'ın yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmamakla beraber Ogün ağabeyin hatırına affedilmesini istiyorum" diye konuştu.