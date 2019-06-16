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Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret ettiği iddia edilen sarı-lacivertlilerin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak'ın, kulüpten ihraç edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun ihraç kararı aldığı 4 isim için oylama yapıldı.

Okan Altıparmak, yönetim kurulu tarafından sosyal medyada Ali Koç'a FETÖ suçlaması yaptığı gerekçesiyle ihraç edildi. Yönetim kurulunun kararı genel kurulun oylarına sunulmadan önce Okan Altıparmak, savunması yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Altıparmak, yanlış anlaşıldığı için de Ali Koç'tan özür diledi.

"OGÜN AĞABEYİN HATRINA OKAN'IN AFFEDİLMESİNİ İSTİYORUM"
Bu sırada baba Ogün Altıparmak, tribünden oğluna yapılan olumsuz tezahüratlara tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Ali Koç, Ogün Altıparmak'ın yanına giderek kısa bir konuşma yaptı. Okan Altıparmak'tan sonra söz alan Ali Koç, Altıparmak'ın affedilmesini üyelerden isteyerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki seçim döneminde başkanın ve ona yakın olan bazı insanların bana bu yakıştırmaları yapmasından dolayı bazı insanlar etkilendi. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra bir seçim kazanma uğruna, o yakıştırmayı yapanlara daha çok kırıldım. Okan saçma sapan tweetler attı. Sonra 20 sayfalık savunmasını bize yolladı. Dosyayı da etraflıca okuduk. Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Okan'ın yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmamakla beraber Ogün ağabeyin hatırına affedilmesini istiyorum" diye konuştu.

Ali Koç'un affedilmesi yönünde oy kullandığı oylamada Okan Altıparmak, 196'ya karşı 123 oyla Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde ihraç edildi.

İKİ ÜYE AFFEDİLDİ
Genel kurulda Okan Altıparmak'ın dışında bir üye daha ihraç edilirken, iki üye affedildi. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yönetim kurulunun Ayça Hacıalioğlu hakkındaki ihraç kararlarını, genel kurul üyeleri onayladı. Aynı suçlamalardan İrfan Yılmaz'ın ise genel kurul üyeleri tarafından eski yönetim kurulunun ihraç isteği reddedildi. FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Tayfun Oktay, savunmasında bu suçlamaların OHAL Komisyonu tarafından düşürüldüğünü ve haklarının kendisine iade edildiği açıkladı. Yapılan oylamada Tayfun Oktay'ın ihraç kararı da genel kurul üyeleri tarafından kaldırıldı.


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