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Oğuz Aydın: ''Kendimi göstermem gerekiyordu!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 19:10
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Fenerbahçe, milli ara dönüşü Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanında 6-2 galip geldi. Karşılaşmada attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle damgasını vuran Oğuz Aydın, alınan üç puanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oğuz Aydın: ''Kendimi göstermem gerekiyordu!''

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup ettiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Oğuz Aydın'ın açıklamaları;

''KENDİMİ GÖSTERMEM GEREKİYORDU''

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Oğuz Aydın galibiyetin ardından, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı." dedi.

''ŞANSIMI BEKLİYORDUM''

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Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, "Sabrettim, çalışmaya devam etti. Şansımı bekliyordum. Hoca sağolsun şans verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." şeklinde konuştu.

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MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
2 - 6
Fenerbahçe Fenerbahçe

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