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Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.07.2024 22:43
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Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ın transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler'in prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a geldi.

Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'den hücum hattına takviye geldi. Sarı-lacivertliler, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Oğuz Aydın'ın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir."

İSTANBUL'A GELDİ!

Oğuz Aydın, kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na inen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Oğuz Aydın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

6 MİLYON EURO ÖDEYECEK!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a taksitler halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ALANYASPOR DA AÇIKLADI

Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor fenerbahçe
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