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Oğuz Kaan Güçtekin: Ankaragücü maçı sonrası çıkışa geçeceğiz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 22.10.2019 20:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Cuma sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, "MKE Ankaragücü maçından sonra hem oyun hem de skor olarak çıkışa geçeceğiz." dedi.

Oğuz Kaan Güçtekin: Ankaragücü maçı sonrası çıkışa geçeceğiz

Oğuz Kağan, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige çok iyi başladıklarını söyledi.

Son dört haftadır kaybettiklerini dile getiren Oğuz Kağan Güçtekin, "Antrenmanlarda herkes çok iyi çalışıyor. Takımda hiçbir sıkıntı yok. Ama futbolda bazen oluyor. Sahada istediğini gösteremiyorsun." dedi.

Oğuz Kağan, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan herkes emin olsun. Bu takıma herkes en iyi nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünüyor. Fakat son dört haftada maçlarda sonuç alamıyoruz. Oyun olarak da iyi bir görüntü sergilemiyoruz. İnşallah MKE Ankaragücü maçından sonra hem oyun hem de skor olarak çıkışa geçeceğiz. Taraftarlarımız yine arkamızda olsun. Biz yine çok iyi hazırlanacağız. Kendi evimizde kazanarak üç puanı alacağız."

Kendi performansını da değerlendiren Oğuz Kağan Güçtekin, "İlk kez bu sezon forma giydim. İnşallah daha fazla forma şansı bulacağım. Ben de takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

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Çaykur Rizespor Oğuz Kaan Güçtekin

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