Oğuz Yılmaz-İbrahim Tatlıses gerilimi tekrar gündem oldu! "Küs gitti"

Oğuz Yılmaz İbrahim Tatlıses tartışması yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Oğuz Yılmaz yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programına konuk olmuştu. Tatlıses daha önce de çoğu kez programına davet ettiği Oğuz Yılmaz'ı ilk kez çağırmış gibi alaycı şekilde ''Benderesinde dinledim çağırdım'' diyerek davet etmişti. Bu sözler ünlü türkücüyü üzmüştü.

Üslubunu bozmadan Tatlıses'e neden böyle bir anonsta bulunduğunu soran Oğuz Yılmaz'a İbrahim Tatlıses tehditler savurmuştu.

Söylemezsem Olmaz sunucuları bu anları hatırlatıp İbrahim Tatlıses'i eleştirdi. Bali programda "Yılmaz İbo'ya küs gitti" dedi.

İBRAHİM TATLISES'TEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

İbrahim Tatlıses ise bu görüntüler yeniden gündem olurken bir paylaşım yaptı. Tatlıses paylaşımda "Ankara’nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime ALLAH’tan rahmet rilesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun İnşALLAH" yazdı.

Tatlıses'in bu paylaşımına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Küs gitti" yazarken çoğu takipçi ise "Kendi programında rezil etmiştin" dedi.



