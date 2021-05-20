Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalabalık cenaze

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.





