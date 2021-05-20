MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalabalık cenaze

Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalabalık cenaze

20.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 53 yaşında hayatını kaybeden türkücü Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalabalık cenaze

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

60a63cd555428536c4e9ec92

Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

60a64a83adcdeb2514094f27

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydiBeyaz tulumu iç çamaşırsız giydi
Anahtar Kelimeler:
Oğuz Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak

İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)

TTB ile ÇAYSİAD'dan kuru çaya zam talebi

TTB ile ÇAYSİAD'dan kuru çaya zam talebi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.