Oğuz Yılmaz neden öldü? Menajeri son sözlerini paylaştı!

Oğuz Yılmaz’ın öleceğini sanki hissetmiş gibi konuştuğunu söyleyen menajeri, ünlü sanatçının sazını kendisine bıraktığını belirtti. Oğuz Yılmaz’ın yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu vurgulayan menajeri, Yılmaz’ın albümünü tamamlayamadan ebediyete göç ettiğini aktardı. OĞUZ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ? 26 yıllık müzik yaşamına yüzlerce şarkı sığdırmayı başaran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021’de geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Oğuz Yılmaz’ın vefat haberi, ünlü sanatçının sosyal medya hesabından, ’’19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu. OĞUZ YILMAZ KİMDİR? 1968’de Ankara'da doğan Oğuz Yılmaz, müziğe küçük yaşlarından beri ilgi duydu. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen müzik yarışmalarına girerek müziğe başlayan Oğuz Yılmaz, 1989’da "Duydun mu? - Bi Denem" isminde, ilk albümünü yayınlayarak, satış rekoru kırdı. 1991’de yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yapan Oğuz Yılmaz, 10’a yakın albümünü piyasaya sürdü. 1993 tarihinde "Çarşı Çakalı", 1994 tarihinde "Vurgunum Sana", 1995’te "Zilli Dilek", 1996’da "Nazlı'mı Beklerim", 1997’de "Keriman" albümlerini çıkaran Oğuz Yılmaz, 1999’da "Usta" albümünü piyasaya sürdü.

Bu albümünde bulunan parça "Bas Bas Paraları Leyla” şarkısı hem Avrupa’da hem de Türkiye’de büyük ilgi gördü. 2003’te "Gördün mü?" albümü ile yeniden müzik marketlerdeki yerini alan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz, "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004’te kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz, Yılmazlar Plak Şirketinin temelini attı. Oğuz Yılmaz, kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. İki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi. OĞUZ YILMAZ ŞARKILARI Kibar Kız Ayaş Yolları Şarkıları Gel Yanıma Gel Kaynana Tak Zilleri Dursun Tik Tak Akşamcı Baldız Hanımefendi Mi Oldun? Arabistan Kızları Tırı Vırı Sakın Alemci Çık Ortaya Gel Çok Yalvardım Sana Unutma Dostum Gıdı Gıdı Hatçam Otuz Beşlik Rakı Yersen Usta (Bas bas paraları Leyla'ya) Dilber Çekirge OĞUZ YILMAZ'IN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI Ankara'da geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Oğuz Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile beraber Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.