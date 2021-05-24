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Oğuz Yılmaz neden öldü? Menajeri son sözlerini paylaştı!

24.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs’ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, gözyaşları içerisinde toprağa verilmişti. Oğuz Yılmaz’ın menajeri, ünlü sanatçının son sözlerini paylaştı.

Oğuz Yılmaz neden öldü? Menajeri son sözlerini paylaştı!

Oğuz Yılmaz’ın öleceğini sanki hissetmiş gibi konuştuğunu söyleyen menajeri, ünlü sanatçının sazını kendisine bıraktığını belirtti. Oğuz Yılmaz’ın yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu vurgulayan menajeri, Yılmaz’ın albümünü tamamlayamadan ebediyete göç ettiğini aktardı.

OĞUZ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

26 yıllık müzik yaşamına yüzlerce şarkı sığdırmayı başaran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021’de geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Oğuz Yılmaz’ın vefat haberi, ünlü sanatçının sosyal medya hesabından, ’’19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968’de Ankara'da doğan Oğuz Yılmaz, müziğe küçük yaşlarından beri ilgi duydu. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen müzik yarışmalarına girerek müziğe başlayan Oğuz Yılmaz, 1989’da "Duydun mu? - Bi Denem" isminde, ilk albümünü yayınlayarak, satış rekoru kırdı.

1991’de yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yapan Oğuz Yılmaz, 10’a yakın albümünü piyasaya sürdü. 1993 tarihinde "Çarşı Çakalı", 1994 tarihinde "Vurgunum Sana", 1995’te "Zilli Dilek", 1996’da "Nazlı'mı Beklerim", 1997’de "Keriman" albümlerini çıkaran Oğuz Yılmaz, 1999’da "Usta" albümünü piyasaya sürdü.

Bu albümünde bulunan parça "Bas Bas Paraları Leyla” şarkısı hem Avrupa’da hem de Türkiye’de büyük ilgi gördü. 2003’te "Gördün mü?" albümü ile yeniden müzik marketlerdeki yerini alan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz, "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004’te kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz, Yılmazlar Plak Şirketinin temelini attı. Oğuz Yılmaz, kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı.

İki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Oğuz Yılmaz neden öldü? Menajeri son sözlerini paylaştı!

OĞUZ YILMAZ ŞARKILARI

Kibar Kız

Ayaş Yolları

Şarkıları

Gel Yanıma Gel

Kaynana

Tak Zilleri

Dursun

Tik Tak

Akşamcı

Baldız

Hanımefendi Mi Oldun?

Arabistan Kızları

Tırı Vırı

Sakın

Alemci

Çık Ortaya Gel

Çok Yalvardım Sana

Unutma Dostum

Gıdı Gıdı Hatçam

Otuz Beşlik Rakı

Yersen

Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)

Dilber

Çekirge

OĞUZ YILMAZ'IN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Oğuz Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile beraber Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Snobmagazin'de yer alan habere göre; Oğuz Yılmaz'ın menajeri, Yılmaz ile geçirdiği son anları şu sözlerle anlattı;

‘’Yakın zamanda buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırlamıştım. Okuduğu bir sürü şarkısı var. O şarkılar yakında çıkacak. Geçtiğimiz günlerde saat 17: 00 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya gelmişti. Elinde bağlama vardı.

‘Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun. Bunu sana bırakıyorum' demişti. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı.’’

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Oğuz Yılmaz
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