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Oğuzeli’nde dilenci operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Oğuzeli genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla, dilenciler suçüstü yakalandı.Yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine düzenlediği operasyonlarla ilçe genelinde dilencilik yapan şahısları suçüstü yakaladı.“Denetimlerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz”Çevre illerden gelerek dilenmeyi meslek haline getiren dilencilerin duygu istismarı yaptığının belirten Oğuzeli Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu konuda denetimlerimizi Oğuzeli genelinde sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Oğuzeli’nde dilenci operasyonu

Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Oğuzeli genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla, dilenciler suçüstü yakalandı.
Yakalanan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine düzenlediği operasyonlarla ilçe genelinde dilencilik yapan şahısları suçüstü yakaladı.
“Denetimlerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz”
Çevre illerden gelerek dilenmeyi meslek haline getiren dilencilerin duygu istismarı yaptığının belirten Oğuzeli Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu konuda denetimlerimizi Oğuzeli genelinde sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımız ile de koordinasyon içinde çalışan ekiplerimiz, bildirilen şikayet ve ihbarlara ivedi olarak müdahale etmektedir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını ve dilencilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Oğuzeli’nde dilenci operasyonu

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