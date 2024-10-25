Oğuzhan Koç'la aşkını ilan etmişti! Hazal Subaşı'nın İlk ve Son'daki kırmızı bikinili sahnesi olay oldu! Koltuğa uzandı ve...

BluTV'nin sevilen yapımlarından biri olan İlk ve Son, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. Uzun süredir 2. sezonu beklenen İlk ve Son dizisinin yeni oyuncuları da Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu. Nilüfer ve Cihan karakterlerinin ilişkisini izlediğimiz dizi 24 Ekim'de yayınlandı.

Dizinin fragmanı yayınlandığında ikilinin ateşli sevişme sahneleri gündem olmuştu. Kullanıcılar "İnanılmaz yakışıyorlar" , "Uyumları mükemmel" yorumları yaptı. İkilinin enerjisi beğenilmişti.

HAZAL SUBAŞI BİKİNİLİ SAHNESİYLE OLAY OLDU!

Birçok sevişme sahnesinin damga vurduğu dizide ise Hazal Subaşı'nın kırmızı bikinili sahnesi görenleri mest etti. Fiziğiyle görenleri hayran bırakan ünlü oyuncunun sahnesi sosyal medyada olay oldu. Bir bakan bir daha baktı. Ortalığı yıkan bu sahnenin dışında İlk ve Son'daki birçok sahne de gündem olmayı başardı.

OĞUZHAN KOÇ'LA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ!

Demet Özdemir ile 2022 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra boşanma kararı alan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan etmişti. Oğuzhan Koç 'Ben böyle soruları cevaplarken hep utanıyorum. Nasıl yazıldıysa öyle başlamıştır diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda diyeyim çok şükür. Nazar değmesin.' diyerek yanıt vermişti.