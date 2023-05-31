Oğuzhan Koç'un ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü! ''Evlenirken de giymiştin''

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturduğu oyuncu Demet Özdemir ile olan evliliğini tek celsede bitirmişti.

Boşanma haberleri ile sıkça gündeme gelen Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Demet Özdemir ile evlendiğinde düğünde tercih ettiği ayakkabı ile kamera karşısına geçen Koç, fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

Ayakkabı detayı gözden kaçmayan ünlü şarkıcı, paylaşımını "Üzgün değilim, Fenerbahçe'yi izliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Koç'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Damatlık ayakkabın değil mi bu?', 'Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı, çıkar şunları', 'Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin?' gibi yorumlar yapıldı.

