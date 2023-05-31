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Oğuzhan Koç'un ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü! ''Evlenirken de giymiştin''

31.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini tek celsede bitiren Oğuzhan Koç sosyal medyada gündem oldu. Evinde çekildiği kareleri yayınlayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un ayakkabıları dikkat çekti.

Oğuzhan Koç'un ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü! ''Evlenirken de giymiştin''

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturduğu oyuncu Demet Özdemir ile olan evliliğini tek celsede bitirmişti.

Boşanma haberleri ile sıkça gündeme gelen Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Demet Özdemir ile evlendiğinde düğünde tercih ettiği ayakkabı ile kamera karşısına geçen Koç, fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

Oğuzhan Koç

Ayakkabı detayı gözden kaçmayan ünlü şarkıcı, paylaşımını "Üzgün değilim, Fenerbahçe'yi izliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğuzhan Koç 2

Koç'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Damatlık ayakkabın değil mi bu?', 'Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı, çıkar şunları', 'Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin?' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç ünlü şarkıcı

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