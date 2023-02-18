Evde, ofiste, okulda kullanabileceğiniz Lenovo marka en iyi tabletler

Lenovo, hem tablet hem bilgisayar konusunda oldukça işlevsel, kaliteli ve dayanıklı ürünler üretiyor. Bu doğrultuda ihtiyacı olan kullanıcılar, "En iyi Lenovo tablet hangisi?" diye merak ediyor. Eğer bu soru sizin de aklınızı kurcalıyorsa Lenovo'nun piyasaya sürdüğü en iyi tablet modelleri listeledik. Lenovo'nun en iyi tableti konusunu ele almadan önce gelin, "Lenovo tablet nasıl sıfırlanır?" konusuna kısaca değinelim.

Lenovo tablet nasıl sıfırlanır?

Bazı durumlarda daha verimli ve daha hızlı bir performans için tabletinizi ilk aldığınız fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz bu işlemi gerçekleştirmek için şu aşamaları takip edebilirsiniz:

Önce tabletinizin "Ayarlar" kısmına girmeniz gerekir.

Daha sonra "Sistem" ve ardından "Sıfırlama Seçeneği" kısmına tıklamalısınız.

Son olarak "Tüm Verileri Sil" butonuna tıkladığınızda tabletiniz ilk gün aldığınız fabrika ayarlarına döner.

Bu işlemi yapmadan önce sizin için önemli olan bilgileri ve dokümanları yedeklediğinizden emin olmalısınız. Şimdi Lenovo en iyi tablet listemize birlikte göz atalım!

1. Hem şık hem işlevsel: Lenovo Tab P11 Tablet

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Çalışma ve eğlence için tasarlanan Lenovo Tab P11 Tablet, hem sınıf hem ev ortamı için kolay kullanım imkânı sunar. Ürün, 1920x1200 piksel çözünürlüğü ve 11 inç ekranı sayesinde canlı ve net bir görüntü sağlar. Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alarak çoklu görevler için hızlı ve verimli bir performans sergiler. Tablet ayrıca 4GB RAM ve 128GB'a kadar dâhilî saklama alanı sayesinde uygulamalar, belgeler ve medya depolamak için geniş bir alan sağlar. Klavye ve kalem hediyeli model, kalem girişini destekleyerek not almayı ve çizim yapmayı da kolaylaştırır.

2. İşlevselliği ön planda tutan: Lenovo Yoga Tab 11 Tablet

Listemize Lenovo tablet en ucuz araştırması yapanların sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında yer alan bir modelle devam ediyoruz. Uygun fiyatlı Lenovo Yoga Tab 11 Tablet, hem ders çalışırken hem oyun oynarken kullanmak isteyenler için çok yönlü bir seçenek. Stand, eğme ve tutma dâhil olmak üzere birden fazla modda kullanıma uygun ve işlevsel tasarıma sahip model, konforlu kullanım imkânı sunar. Bu özelliği sayesinde rahat bir görüş açısına sahip olan tablet, evde ve sınıfta kullanılabilir. Dolby Vision ve düşük mavi ışık TÜV sertifikalı ekrana sahip olduğundan kusursuz bir sinema keyfini de beraberinde getirir.

3. Bütçe dostu: Lenovo Tab M10 HD Tablet

Lenovo Tab M10 HD Tablet, bütçe dostu bir ürün arayanlar için mükemmel bir seçenek. Model, 1920x1200 piksel ekran çözünürlüğü ile hem eğlence hem dersler için kusursuz bir performans sergiler. Unisoc marka işlemcisi, tableti temel görevler için hızlı ve verimli hâle getirir. Tablet ayrıca 3GB RAM dâhilî ve 32GB'a kadar yükseltilebilen depolama alanı sunarak ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verir. Ekran başında geçirdiğiniz uzun zamanlar için özel olarak tasarlanan okuma modu ve düşük seviyedeki mavi ışık sertifikasyonu ile gözleriniz için sağlıklı bir kullanım deneyimi sunar.

4. Hem hafif hem işlevsel: Lenovo Tab M8 HD Tablet

Lenovo Tab M8 HD Tablet, temel kullanım ve eğlence için muhteşem bir deneyimin kapılarını aralar. 8 inç HD ekranı ve 1280x800 piksel çözünürlüğü ile filmler, oyunlar ve diğer medya dosyaları için net görüntü kalitesi sunar. MediaTek Helio A22 işlemciden güç alarak çoklu görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Çocukların gözlerine zarar verebilecek mavi ışığı engelleyerek çok daha sağlıklı bir kullanım deneyimi vadeder. Model, bütçesini sarsmadan eğlence veya temel düzeyde çalışma dosyası hazırlama gibi işlemler için bir tablet arayanlara mükemmel bir seçenek olur. Hafif bir tasarıma sahip olan tableti dilediğiniz yere yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

5. Performansı ve şık tasarımı ile dikkat çeken bir model: Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil Tablet

Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil Tablet, 1920x1200 piksel çözünürlüğü ve 10.3 inç boyutundaki ekranıyla hem ders hem oyun için kusursuz bir performans sunar. Modelin MediaTek Helio işlemcisi, çoklu işlemleri hızlı bir şekilde çalıştırarak ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verir. Dayanıklı malzeme kullanılarak üretilen tablet, uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi vadeder. Yüksek performansı ve şık tasarımı sayesinde Lenovo tablet modelleri arasında çokça tercih edilir. Pek çok alanda kullanabileceğiniz tableti incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz!

6. Kusursuz bir performans: Lenovo M10 T610 Tablet

Lenovo M10 T610 Tablet, ders ve oyun gibi günlük kullanımlar için kusursuz bir performans sunar. Intel 1.8 GHz işlemcisi sayesinde çoklu görevleri saniyeler içerisinde gerçekleştirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. 4 GB dâhilî hafızası ve artırılabilir kapasitesi ile fotoğraf ve video gibi dokümanlarınızı güvenli bir şekilde depolamanıza imkân tanır. Ürünün 10,1 inç boyutundaki geniş ekranı, oyun oynarken ve ders çalışırken ekstra konfor sunar. Hafif yapısıyla gideceğiniz her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz tableti çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

7. Mükemmel görüntü kalitesi: Lenovo Tab M10 HD TB-X505F IPS Wi-Fi Tablet

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Lenovo Tab M10 HD TB-X505F IPS Wi-Fi Tablet, 10.1 inç boyutlarındaki IPS ekran modeliyle mükemmel kalitede bir görüntü sunar. Ders videoları ve oyun grafiklerini destekleyen zengin renk pigmentleri sayesinde tabletten aldığınız verimi maksimuma çıkarır. 32 GB gibi yüksek depolama alanı, tüm içeriklerinizi ve belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. İşlevsel özelliklerinin yanı sıra şık tasarımıyla da Lenovo tablet modelleri arasından ön plana çıkan ürün, kullanıcıları kendisine hayran bırakır. İster oyun tutkunu olun ister medyaya merak duyun, bu şık ve kullanışlı tablet tüm ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar.

Tablet gibi hafif, kullanışlı ve kompakt bir laptop arıyorsanız şu önerilerimize göz atabilirsiniz

8. Tablet hafifliğinde bir dizüstü bilgisayar modeli: Lenovo IdeaPad Flex 5 Dizüstü Bilgisayar

Aradığınız, tablet boyutunda işlevsel bir bilgisayar ise harika bir ürünle karşınızdayız. Lenovo IdeaPad Flex 5 Dizüstü Bilgisayar, 14 inç FHD ekran özelliği ile günlük ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verir. Yüksek çözünürlüklü tasarımı sayesinde ders çalışırken, video izlerken ve oyun oynarken gözünüzü yormadan kusursuz bir deneyim sunar. Intel Core i5 işlemcisi, çoklu görevleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek işlerinizin ve eğlencenizin kesintisiz şekilde devam etmesine yardımcı olur. Hafif bir yapıya sahip olan dizüstü bilgisayarı yanınızda dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

9. Her ihtiyaca uygun: Lenovo Ideapad 3

Lenovo Ideapad 3 evde, ofiste ve okulda tüm ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. 15.6 inç FHD ekranı sayesinde mükemmel bir performansın öncüsü olur. Intel Core i5 işlemcisi sayesinde hızlı ve güvenilir bir performans sergiler. Ürünün geniş depolama kapasitesi, tüm dosya ve uygulamalarınızı düzenli ve güvenilir bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Bu teknolojik özellikleri sayesinde ister müzik dinleyin, video izleyin isterseniz de oyun oynayın size unutulmaz bir deneyim sunar. Şık tasarımıyla da ön plana çıkan tableti inceleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

10.Tablet gibi kullanın: Lenovo Yoga 9 Dizüstü Bilgisayar

Tıpkı tablet gibi kullanabileceğiniz bir laptop arayışındaysanız Lenovo Yoga 9 Dizüstü Bilgisayar, tam size göre! Modelin dokunmatik yüzeyi, 360 derece katlanabilen tasarımı, 14 inç boyutuyla bilgisayar kullanımını yeniden tanımlar. Uzun ömürlü pili sayesinde sizi sürekli cihazı şarj etme sorunundan da kurtarır. Intel Evo platformu ve akıllı soğutma sistemi sayesinde sizi yüksek hızla tanıştıran model, yapay zekâ yeniliğinden de faydalanır. Kapağını açtığınızda çalışmaya başlar. Parmak izi okuyucusu sayesinde güvenliğinizi de üst seviyelere çıkarır. Daha ne olsun, değil mi?