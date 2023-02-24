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Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu?

23.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermeyi hedefleyen, bunun için de akıllı bileklik veya saat almak isteyenlerin aklında bir dolu soru bulunuyor. Akıllı bileklik ve saatlerin en temel özelliği olan spor takibi, düzenli olarak spor yapanların ihtiyaç duyduğu verileri sunduğu için kilo vermeye yardımcı oluyor mu? Gelin, akıllı saatlerin yaşantınıza katacağı özellikleri beraber keşfederken en iyi akıllı saat ve bileklik modellerine de bir göz atalım!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu?

Sıklıkla spor yapanların merakını cezbeden akıllı bileklikler ve saatler, birbirinden işlevsel özellikleriyle kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltiyor. Adımsayar ve kalori ölçer gibi özellikleriyle kilo vermek isteyenleri sevindiren bu cihazlar; 7/24 nabız takibi, uyku analizi ve stres azaltan nefes egzersizleriyle gün boyu tam destek sunuyor. Hazırsanız akıllı bileklik ve saatleri mercek altına alalım!

Akıllı bilekliğinizi kolayca yönetebilirsiniz

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Akıllı bileklik satın alıp spor programlarından faydalanarak kalori takibi yapmak isteyen ancak karmaşık modelleri kullanmaktan hoşlanmayanlar için kolay ve pratik kullanım sağlayan modeller bulunuyor. Geniş ekranıyla harf ve rakamların görülmesini kolaylaştıran modeller, kullanıcı dostu arayüzüyle arzu edilen özelliğin rahatça açılmasına yardımcı oluyor.
Polosmart PSSW09 Smartstep Akıllı Bileklik, bluetooth özelliği sayesinde telefonlarla bağlantı kurup mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Saatin geniş ekranında gün içinde yaptığı spor analizleri, nabız ölçümleri ve yakılan kalori miktarı rahatlıkla görülebiliyor. Akıllı saat ve bileklikler, güncel spor ve sağlık verilerinizi belli periyotlarla karşılaştırmanıza imkân sunarken hedeflediğiniz kiloya ulaşma noktasında motivasyon artırıcı bir işlev de görüyor.

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Sağlık verilerinizi her an kontrol edebilirsiniz

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Spor aktivitelerinin yanı sıra sağlık verilerinin de analiz edilmesini kolaylaştıran akıllı bileklikler, kilo verirken sağlığın korunmasına destek oluyor. Gün boyu veri analizi yaparak kullanıcılarını bilgilendiren akıllı bileklikler, anlık bildirim göndererek sağlık durumunun takip edilmesine olanak tanıyor. Fitbit Charge 5 Aktivite İzleyici Akıllı Bileklik, kullanıcı dostu özellikleriyle sağlığın ihmal edilmesine izin vermiyor. Vücut ısısını ölçmekten kalp atış hızına kadar takip yapabilen model, spor sırasında sağlık durumunun denetim altında kalmasını sağlıyor. Ayrıca stres analiziyle yoğun stres altındaki durumlarda nefes egzersizleri sunarak kullanıcılarını rahatlatıyor.

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Gün içinde hareketsiz kaldığınızda sizi uyarır

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Spor yapmayı ve kilo vermeyi çok isteyen ancak bu motivasyonu bir türlü kendinde bulamayanların edinmesi gereken akıllı saatler, kullanıcılarının hareketlerini analiz edebiliyor. Bu sayede uzun süre hareketsizlik algıladığında saatler kullanıcıya bildirim göndererek onları spor yapma konusunda motive ediyor. Fiyat performans dengesiyle öne çıkan Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik; koşma, atlama, yürüyüş ve mekik gibi birçok farklı spor aktivitesini hızlıca algılayıp kalori takibi yapabiliyor. Akıllı yapısıyla boş zamanlarda kullanıcılarına spor yapmalarını için hatırlatma yapan model, telefon bildirimlerini başarıyla listeleyerek spor sırasında olup bitenlerden haberdar olunmasını kolaylaştırıyor.

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Kalp sağlığınızı da takip edebilirsiniz

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Akıllı saatiyle kilo takibi yaparken kalp sağlını da ihmal etmek istemeyenler için 7/24 nabız ölçebilen akıllı saatler üretiliyor. Akıllı saatlerin kalp sağlığı açısından sunduğu en önemli avantaj, saatlik nabız bilgisi verebiliyor olması. Böylece hangi saat aralıklarıyla kalp atış hızının yavaşladığı veya hızlandığı öğrenilebiliyor. HUAWEI Band 7 Akıllı Saat, kalp konusunda hassas olanların mutlaka göz atması gereken bir model. HUAWEI TrueSeen 4.0 özelliğiyle kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini kolaylıkla analiz ediyor. Olumsuz bir durum algıladığında titreşimli bildirim verebiliyor. Bu işlemleri güç tasarrufuyla yapması pil performansına da katkı sağlıyor.

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Uyurken de uyku kalitenizi ölçebilirsiniz

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Akıllı bileklilerin spor egzersizlerine uyumluluk göstermesi ve kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra öne çıkan etkileyici bir özelliği daha bulunuyor. Akıllı sensörleri sayesinde uyku sırasında uyku kalitesini de ölçebiliyor. Böylece hangi saatlerde daha derin ve verimli uyku uyunduğu kolaylıkla öğreniliyor.Xiaomi Smart Band 7 Akıllı Bileklik, geniş amoled ekranı ve canlı renk kalitesiyle her koşulda kolay görüş sağlıyor. Uyku takibini üst seviyede gerçekleştiren model, REM uykusundan hafif ve derin uykuya kadar analizler yapabiliyor.

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Tek şarjla günlerce kullanabilirsiniz

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Akıllı saat almak isteyen ancak "Her gün bunu şarj etmekle mi uğraşacağım?" diyenleri mutlu edecek güçlü pili ve akıllı donanımıyla enerji tasarrufu yapan birçok akıllı saat modeli üretiliyor. Bu modeller, zamanı değerli olan ve sürekli şarj derdiyle uğraşmak istemeyenlere önemli bir zaman avantajı sağlıyor. En uzun pil ömrüne sahip akıllı saat çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alan Reeder S2 Max Akıllı Saat, 220 mAh batarya kapasitesiyle tek şarjla günlerce tam performans kullanılabiliyor. Uyku takibinden nabız ölçümüne kadar birçok farklı özelliğe sahip olan model, kandaki oksijen değerini bile ölçebiliyor.

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Fitness ve beslenme programlarını keşfedin

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Akıllı bilekliklerin bir diğer önemli avantajı da mobil uygulama desteği sayesinde fonksiyonel kullanım sunmaları. Birçok akıllı bilekliğin mobil uygulamasında spor aktivitelerini destekleyecek beslenme ve kalori önerileri bulunuyor. Akıllı saatlerde kaç adım atıldığı ve spor aktiviteleriyle ne kadar kalori yakıldığı görebildiği için analiz yapmak kolaylaşıyor. Uygulamasıyla çeşitli motivasyon içerikleri, fitness önerileri ve beslenme programları sunan Fitbit Inspire 2 Akıllı Bileklik, hedefine kilo vermeyi koyanları mutlu edecek özellikler sunuyor. Modelin uyku takibi, 10 günlük pil ömrü ve su geçirmez özelliklerine sahip olması da cabası!

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Antrenmanlarınızı kişiselleştirebilirsiniz

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Spor tutkunları birçok farklı spor aktivitesiyle ilgilendiği için akıllı saatler yaşantılarında önemli rol oynuyor. Akıllı donanımlarıyla dikkat çeken akıllı saat modelleri, farklı spor aktivitelerini algılayıp ona göre analiz yapabiliyor. Aynı şekilde bazı modeller çeşitli spor aktivitelerine uygun programlar oluşturulmasına da olanak tanıyor. En kaliteli akıllı saatler arasında boy gösteren Samsung Galaxy Watch 4 Classic Akıllı Saat, bioactive sensör çipiyle vücut yapısını hızlıca analiz edebiliyor. Doksanın üzerinde antrenman seçeneği sunarak her hareketin doğru ölçülmesini sağlıyor.

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