"Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor"

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken, De Telegraaf'ın Feyenoord mikrofonu Marcel van der Kraan, 27 yaşındaki oyuncuyla ve Hollanda ekibiyle görüştüğünü belirterek son durumu anlattı.
Henüz transfer ücreti görüşülmedi ancak finansal olarak kulübü belli bir destekte bulunmadığı sürece Feyenoord için karşılanabilir değil. Oyuncu Feyenoord'da kalmak istiyor.
Maaşı ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi var ve Feyenoord'un en çok kazanan oyuncusundan bile daha çok kazanıyor.
Oğuzhan Özyakup, teknik ekibi ve takım arkadaşlarını etkiledi. Feyenoord için gerçekten bir değer kattı ancak ilk maçından sonra sakatlanması talihsiz oldu.
İdmanlarda ne kadar çabuk düşünebildiğini gözler önüne serdi. Feyenoord'un ihtiyacı olan kalite ve tecrübeye kesinlikle sahip.
Feyenoord'da toplam 4 maça çıkan milli oyuncu, 127 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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