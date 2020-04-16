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"Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.04.2020 18:09 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'tan Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup için Hollanda basınından flaş bir açıklama geldi.

"Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor"

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken, De Telegraaf'ın Feyenoord mikrofonu Marcel van der Kraan, 27 yaşındaki oyuncuyla ve Hollanda ekibiyle görüştüğünü belirterek son durumu anlattı.

"OĞUZHAN KALMAK İSTİYOR"

Henüz transfer ücreti görüşülmedi ancak finansal olarak kulübü belli bir destekte bulunmadığı sürece Feyenoord için karşılanabilir değil. Oyuncu Feyenoord'da kalmak istiyor.

"MAAŞI DEZAVANTAJ"

Maaşı ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi var ve Feyenoord'un en çok kazanan oyuncusundan bile daha çok kazanıyor.

"GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ"

Oğuzhan Özyakup, teknik ekibi ve takım arkadaşlarını etkiledi. Feyenoord için gerçekten bir değer kattı ancak ilk maçından sonra sakatlanması talihsiz oldu.

"FEYENOORD'UN İHTİYACI OLAN TECRÜBE VAR"

İdmanlarda ne kadar çabuk düşünebildiğini gözler önüne serdi. Feyenoord'un ihtiyacı olan kalite ve tecrübeye kesinlikle sahip.

2 GOL, 1 ASİST

Feyenoord'da toplam 4 maça çıkan milli oyuncu, 127 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş Oğuzhan Özykaup feyenoord

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