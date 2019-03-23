SPOR

Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Instagram'dan yaptığı açıklama spor yorumcusu Ali Ece'nin iddialarına cevap verdi.

Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Ali Ece geçtiğimiz gün, Oğuzhan Özyakup için "Hepimizin başına gelebilecek ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Doktorlara gitti, teşhis konuldu. Kendi açıklamak isterse açıklar" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Özyakup ise sosyal medya hesabından "Gündeme tutunmak için benimle ilgili iddialarda bulunan kişinin hakkımda söylediği şeylerin hepsi hayal ürünüdür. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

D2WWQKLWwAAtI5x

Yasak aşkın böylesi! 'Benden değil' diyerek DNA testi istedi, çocuk öyle birinden çıktı ki!Yasak aşkın böylesi! 'Benden değil' diyerek DNA testi istedi, çocuk öyle birinden çıktı ki!
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladıYıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklamasıBeşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğuzhan özyakup ali ece Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Galatasaray’ı önümüzdeki sezon da sırtlayacak

Galatasaray’ı önümüzdeki sezon da sırtlayacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
OĞPUZHAN AŞK ACISI CEKIYOR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Hugo Vetlesen'den Beşiktaş itirafı

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Ahmet Kavalcı: Hoca kararı seçimin ardından verilir

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Atiba Hutchinson: Bu yaz futbolu bırakabilirim

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

Q7'nin yıllar sonra gelen itirafı şaşırttı!

Fikret Orman: Hem Kulüpler Birliği hem de kulüp olarak elimizden geleni yaparız

Orman: Elimizden geleni yaparız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.