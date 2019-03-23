Oğuzhan Özyakup'tan Ali Ece'ye sert cevap

Ali Ece geçtiğimiz gün, Oğuzhan Özyakup için "Hepimizin başına gelebilecek ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Doktorlara gitti, teşhis konuldu. Kendi açıklamak isterse açıklar" ifadelerini kullanmıştı.
Oğuzhan Özyakup ise sosyal medya hesabından "Gündeme tutunmak için benimle ilgili iddialarda bulunan kişinin hakkımda söylediği şeylerin hepsi hayal ürünüdür. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.
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