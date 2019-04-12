SPOR

Oğuzhan Özyakup'un İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bu sezon yedek kulübesine hapsolan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresini İtalyanlar açıkladı. Milli oyuncuyu Inter, Napoli, Milan, Lazio, Empoli ve Roma transfer etmek istiyor.

Oğuzhan Özyakup'un İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi

Bu sezon Beşiktaş'ta gözden düşen ve az forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan dev bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Oğuzhan Özyakup'la Inter, Milan, Napoli, Lazio ve Roma'nın yakından ilgilendiği belirtildi. Bu takımların Oğuzhan'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

OĞUZHAN, NECİP VE CANER GÜLME KRİZİNE GİRDİ

'Cengiz Ünder ve Merih Demiral'dan sonra Serie A Türkçe konuşmaya devam edecek' denilen haberde Oğuzhan Özyakup'un da İtalya'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon 27 maçta süre alan Oğuzhan Özyakup, 3 gol atıp 6 da asist yaptı. Milli oyuncunun Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Beşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesiBeşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesi
Ronaldo'dan Beşiktaş itirafı!Ronaldo'dan Beşiktaş itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup

En Çok Okunan Haberler

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

Galatasaray bombayı patlattı! Başkan açıkladı

Galatasaray bombayı patlattı! Başkan açıkladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Neymar şokta! Kızının sevgilisine saldırdı

Neymar şokta! Kızının sevgilisine saldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga

Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuzhan Özyakup'un İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi

Oğuzhan'ın yeni adresini açıkladılar!

Yeni Malatyasporlu kaleci Ertaç Özbir'in için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesi

Ronaldo: Beni ben yapan Beşiktaş'tı

Ronaldo'dan Beşiktaş itirafı!

Fikret Orman: Buyrun konuşmayın, gelin başkan adayı olun

Fikret Orman'dan adaylık çağrısı

Fikret Orman: Gelecek sezon planlarımızda Ljajic var

Ve Fikret Orman Ljajic kararını açıkladı!

Vodafone Park üçüncü yılını geride bıraktı

Vodafone Park 3 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.