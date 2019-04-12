Oğuzhan Özyakup'un İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi

Bu sezon Beşiktaş'ta gözden düşen ve az forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan dev bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Oğuzhan Özyakup'la Inter, Milan, Napoli, Lazio ve Roma'nın yakından ilgilendiği belirtildi. Bu takımların Oğuzhan'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

OĞUZHAN, NECİP VE CANER GÜLME KRİZİNE GİRDİ

'Cengiz Ünder ve Merih Demiral'dan sonra Serie A Türkçe konuşmaya devam edecek' denilen haberde Oğuzhan Özyakup'un da İtalya'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon 27 maçta süre alan Oğuzhan Özyakup, 3 gol atıp 6 da asist yaptı. Milli oyuncunun Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

