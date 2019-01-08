Oğuzhan Özyakup'un Roma'yla anlaştığı belirtildi

Beşiktaş'ta ilk yarıda çok tepki gören ve bir türlü eski performansını yakalayamayan Oğuzhan Özyakup’un, Roma’ya transfer olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından gelen bu haberler Beşiktaş tarafından resmi olarak doğrulanmasa da dün Umut Güner’le İtalya’ya giden Başkan Fikret Orman’ın detayları görüşüp, imza atacağı belirtiliyor.

Bu sezon taraftarların tepkisini çeken ve birçok maçta yedek kulübesinde oturan Oğuzhan Özyakup'un da takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

(Akşam)

