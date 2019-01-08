SPOR

Oğuzhan Özyakup'un Roma'yla anlaştığı belirtildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bu sezon isteneni veremeyen ve taraftarların sert eleştirilerine maruz kalan Oğuzhan Özyakup'un Roma'ya transfer olacağı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup'un Roma'yla anlaştığı belirtildi

Beşiktaş'ta ilk yarıda çok tepki gören ve bir türlü eski performansını yakalayamayan Oğuzhan Özyakup’un, Roma’ya transfer olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından gelen bu haberler Beşiktaş tarafından resmi olarak doğrulanmasa da dün Umut Güner’le İtalya’ya giden Başkan Fikret Orman’ın detayları görüşüp, imza atacağı belirtiliyor.

Bu sezon taraftarların tepkisini çeken ve birçok maçta yedek kulübesinde oturan Oğuzhan Özyakup'un da takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

(Akşam)

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Babel'den Burak Yılmaz övgüsüBabel'den Burak Yılmaz övgüsü
''Beşiktaş’a gelmek için...''''Beşiktaş’a gelmek için...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup roma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Ve Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladı

Ve Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladı

Süper Lig ekibinden art arda bombalar! 3 imza...

Süper Lig ekibinden art arda bombalar! 3 imza...

Süper Lig'de Larin sürprizi

Süper Lig'de Larin sürprizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuzhan Özyakup'un Roma'yla anlaştığı belirtildi

Oğuzhan gidiyor! Yeni adresi...

Ryan Babel: Burak Yılmaz bize çok ciddi katkı yapacaktır

Babel'den Burak Yılmaz övgüsü

Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş’a gelmek için fikir almaya ihtiyacım yoktu

''Beşiktaş’a gelmek için...''

Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Isimat-Mirin ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaşlı Enzo Roco'ya Corinthians talip oldu!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.