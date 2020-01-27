Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Feyenoord oldu

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... NTV'nin haberine göre; Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Hollanda'ya gönderdi. Milli futbolcu, sezon sonuna kadar Feyenoord forması giyecek.
Christian Eriksen, Inter’de
Rodriguez, Fenerbahçe’yi bekliyor
TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama
Beşiktaş yeni hocasını açıklıyor
Amatör maçta 11 sarı, 2 kırmızı kart
Dönüşleri muhteşem oldu
Juve'yi Napoli yıktı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı
Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...
F.Bahçe'den flaş açıklama
Bayern Münih sahasında rahat kazandı
Okuyucu Yorumları 9 yorum