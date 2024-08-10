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  4. Oğuzhan Uğur 4 sene önceki sözleriyle gündemde! 'Şimdiye kadarki en iyi tweet'

Oğuzhan Uğur 4 sene önceki sözleriyle gündemde! 'Şimdiye kadarki en iyi tweet'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 14:56
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Oğuzhan Uğur şimdi de 4 sene önceki sözleriyle gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Instagram erişim engeli olmasına rağmen aldığı görüntülenme sayısıyla dikkat çeken Oğuzhan Uğur'a adeta yorum yağdı.

MYNET-Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Oğuzhan Uğur şimdi de 4 sene önceki sözleriyle dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur 2020'de attığı bir tweetle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Son günlerde sadece Türkiye'de değil, Dünya gündeminde pek olumlu haberler almıyoruz.

Bir yanda süren savaşlar, hayatını kaybeden masun insanlar, canı alınan hayvanlar ve getirilen bazı yasaklar... Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepkiler yağarken sosyal medyayı en etkili kullanan isimlerinden biri olan Oğuzhan Uğur da yaşananlara sessiz kalmadı.

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O TWEET İLE GÜNDEMDE!

Oğuzhan Uğur, 2020'de attığı ve binlerce kişinin beğendiği tweetini tam 4 yıl sonra yeniden paylaştı. Ünlü ismin 'Uyanıkken daha çok kabus görüyorum' sözlerine kısa sürede yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Oğuzhan Uğur'a 'şimdiye kadarki en iyi tweet', 'uyanıkken sağlıklı kafa ile kalmak çok zor', 'hayatımız kabus', '4 senedir her şeyin daha da kötüye gitmesi' gibi yorumlar yapıldı.

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