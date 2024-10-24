Oğuzhan Uğur hain terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı! 'Acabalar bile...' diyerek isyan etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırı ülkeyi yasa boğdu.

5 kişinin şehit düştüğü saldırı sonrası ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Bu isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı ve isyan etti.

'PLANLI OLDUĞU BELLİ...'

Uğur; 'Şehitlerimize rahmet, yararılarımıza acil şifalar dilerim.

Devletimizin en hassas tesislerinden birine yapıldı bu saldırı. Pkk’nın yaptığı da kesinleşti. Öyle pata küte yapılacak bir saldırı da değildi. Planlı olduğu belli. Çok önceden de planlanmış olsa, bu hain saldırının dün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek? Bu saldırı pkk’nın aslen apo’nun değil, kendilerini besleyen yabancı güçlerin güdümünde olduğunu mu gösteriyor? Bilemem. Her şey birbirine girdi. Öyle bir dönemde geldi ki… En abartılı acabalar bile mantıklı geliyor artık. Kahrolarak ve merakla izliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.