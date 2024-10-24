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  4. Oğuzhan Uğur hain terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı! 'Acabalar bile...' diyerek isyan etti

Oğuzhan Uğur hain terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı! 'Acabalar bile...' diyerek isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 09:52
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) biri kadın 2 terörist tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan terör saldırının ardından Oğuzhan Uğur Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Uğur hain terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı! 'Acabalar bile...' diyerek isyan etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırı ülkeyi yasa boğdu.

5 kişinin şehit düştüğü saldırı sonrası ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Bu isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, terör saldırısının ardından Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattı ve isyan etti.

saldırı

'PLANLI OLDUĞU BELLİ...'

Uğur; 'Şehitlerimize rahmet, yararılarımıza acil şifalar dilerim.
Devletimizin en hassas tesislerinden birine yapıldı bu saldırı. Pkk’nın yaptığı da kesinleşti. Öyle pata küte yapılacak bir saldırı da değildi. Planlı olduğu belli. Çok önceden de planlanmış olsa, bu hain saldırının dün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek? Bu saldırı pkk’nın aslen apo’nun değil, kendilerini besleyen yabancı güçlerin güdümünde olduğunu mu gösteriyor? Bilemem. Her şey birbirine girdi. Öyle bir dönemde geldi ki… En abartılı acabalar bile mantıklı geliyor artık. Kahrolarak ve merakla izliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR

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