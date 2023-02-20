Oğuzhan Uğur Hatay depremi sonrası "Malesef" diyerek paylaştı!

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili depremin yaraları sarılmaya çalışırken bugün Hatay’dan iki büyük deprem haberi daha geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

“UMARIM ACIMIZIN ÜZERİNE ACI EKLENMEZ”

Oğuzhan Uğur Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgeye çadır kent kurmak için giden ekibimizden, hem de yetkililerden sürekli bilgi alıyoruz. Umarız acımızın üzerine acı eklenmez. Gözümüz, kulağımız bölgede. Maalesef enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Maalesef.” açıklamasında bulundu.



