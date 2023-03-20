Oğuzhan Uğur milletvekili mi oluyor? “Az önce dördüncü parti de…”

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur son dönemde Babala TV üzerinden yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Uğur, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ekibi ile beraber seferber olmuştu.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört partiden milletvekilliği teklifi aldığını duyurdu. Ünlü isim paylaşımında, “Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti.

Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?” dedi.

