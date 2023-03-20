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  4. Oğuzhan Uğur milletvekili mi oluyor? “Az önce dördüncü parti de…”

Oğuzhan Uğur milletvekili mi oluyor? “Az önce dördüncü parti de…”

20.03.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olan isimler arasında Oğuzhan Uğur da yer almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Uğur bu süreçte sıkça gündem olmuştu. Ünlü isim son paylaşımında milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı.

Oğuzhan Uğur milletvekili mi oluyor? “Az önce dördüncü parti de…”

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur son dönemde Babala TV üzerinden yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Uğur, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ekibi ile beraber seferber olmuştu.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört partiden milletvekilliği teklifi aldığını duyurdu. Ünlü isim paylaşımında, “Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti.

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Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?” dedi.

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Oğuzhan Uğur sosyal medya

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