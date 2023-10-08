Oğuzhan Uğur'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! "Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi..."

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısı sonrası İsrail de harekete geçti. "Aksa Tufanı" ismi verilen Hamas operasyonu sonrası İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.

Türkiye'de de dünya gibi tüm gözler bu savaşta. Sosyal medyada bu konuya dair yapılan paylaşımlar arasında Oğuzhan Uğur'un sözleri gündem oldu.

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak" diyen Oğuzhan Uğur şunları yazdı:

"İsrail bu defa bölgesel operasyonun ötesinde, dünyanın desteğini de alarak Filistin halkına diz çöktürene kadar saldıracak. Bir gün içinde kana, zulme, vahşete doydunuz; savaşın gerçek yüzüyle karşılaştınız. Kaçırılan kadınları, kurşuna dizilen yaşlı insanları, doğranan gençleri izlediniz. İçiniz acıya acıya sevdiklerinizi koydunuz onların yerine, korkuyu içinizde hissettiniz. Ancak hazır değilseniz bilmelisiniz, önümüzdeki günlerde bu görüntülerin yenilerini, sıklıkla ve fazlasıyla göreceksiniz. Dünya keskin bir viraja giriyor. Ülkeler kime destek vereceğini açıklarken, satranç tahtası üzerindeki konumunu belirliyor. Meselenin eskisi gibi dönemsel bir konu olduğunu düşünenler de var. Kimileri de Filistin’in tarih boyunca bize attığı kazıkları sıralayarak, kendi çığlığından kendini duyamayanlara laf anlatmaya çalışıyor.

"ACILAR AYNI, ÇIĞLIKLAR AYNI"

Oysa bizim konuşmamız gereken, hangi tarafın daha az suçlu olduğu değil, İsrail’de kırılan fayın devamının tam da altımızdan geçtiğidir. Evet, İsrail, Filistin çatışmalarına çok aşinayız. Önce yazılanla okuduk, sonra siyah beyaz kayıtlarla gördük. Piksel piksel izledik sonrasında. Acılar aynı, çığlıklar aynı, haksızlıklar aynı. Şimdi naklen izliyoruz olanı biteni. Yıllardır değişen tek şey görüntü kalitesiydi… Ancak şimdi… Filistin’in sesi, görüntüsünden önce geliyor İstanbul’a. Sokakta binlerce kişi, Filistin bayrakları ile savaş çağrısı yapıyor. Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi, ülkemizde yaşayan ve tam olarak Hamas yaşam tarzıyla yetişmiş, dağlar aşıp ülkemize sığınmış milyonların alkışıyla birleşiyor.

"RABBİM BU MİLLETE SAVAŞ YAŞATMASIN"

Savaş çığlıkları atanlar görmüyor, bizi savaşa göndermenize lüzum yok, savaş bize geliyor. Partiler arası kronik sporumuz olan “haklı mıyız, haksız mıyız?” bölümünü geçelim millet. Tüm partileri kapsayacak asıl soru şu, hazır mıyız? Tarafınız ya da kime sempati beslediğiniz umurumda değil.

Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Dünya kaynarken elimizde tutmamız gereken tek bayrak, Türk Bayrağıdır. Rabbim bu millete savaş yaşatmasın. "

