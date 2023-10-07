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İsrail savaş uçakları Gazze'de 14 katlı binayı vurdu! Elektrikler kesildi: İşte korkunç görüntüler

07.10.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Saldırının ardından İsrail de karşı atağa geçti. Akşam saatlerinde hareketliliğin arttığı Gazze'de İsrail savaş uçakları 14 katlı bir binayı vurdu. Çevrede çok sayıda yapıda hasar oluşurken elektrikler de kesildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de 14 katlı binayı vurdu! Elektrikler kesildi: İşte korkunç görüntüler

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde konut ve ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı bombaladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara "sarsıcı bir yanıt" vereceklerini belirtti.

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ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

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Olayda çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

15 DAİRELİK BİNA DA BOMBALANDI

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi. Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi. Saldırılarda can kaybı ve yaranmalara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara "sarsıcı bir yanıt" vereceklerini belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Filistin olayları arka plan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1000'e yaklaştığını duyurmuştu.

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İsrail Gazze

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